20 بيزو مكسيكي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MXN إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ mxn
٩٥٫٦٤ btn

1.00000 MXN = 4.78222 BTN

Mid-market exchange rate at 12:45
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85741.077889.90411.463761.632660.9431518.7913
1 GBP1.1663211.25705104.8561.70721.904191.1000121.9165
1 USD0.92780.795513183.41451.35811.514810.8751517.4349
1 INR0.0111230.009536870.011988310.01628130.018160.01049160.209015

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / نغولتروم بوتاني
1 MXN4.78222 BTN
5 MXN23.91110 BTN
10 MXN47.82220 BTN
20 MXN95.64440 BTN
50 MXN239.11100 BTN
100 MXN478.22200 BTN
250 MXN1195.55500 BTN
500 MXN2391.11000 BTN
1000 MXN4782.22000 BTN
2000 MXN9564.44000 BTN
5000 MXN23911.10000 BTN
10000 MXN47822.20000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Mexican Peso
1 BTN0.20911 MXN
5 BTN1.04554 MXN
10 BTN2.09108 MXN
20 BTN4.18216 MXN
50 BTN10.45540 MXN
100 BTN20.91080 MXN
250 BTN52.27700 MXN
500 BTN104.55400 MXN
1000 BTN209.10800 MXN
2000 BTN418.21600 MXN
5000 BTN1045.54000 MXN
10000 BTN2091.08000 MXN