بيزو مكسيكي إلى دولار بربادوسي

تحويل MXN إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١١٧٫٨٧ bbd

1.00000 MXN = 0.11787 BBD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:24 UTC
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MXN إلى BBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 BBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.9572518.2209
1GBP1.1580811.2319102.1551.661771.920641.1085721.1021
1USD0.94010.811754182.9251.348951.559090.8999517.1297
1INR0.01133690.009789020.012059110.01626710.01880120.01085260.206569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار بربادوسي
1 MXN0.11787 BBD
5 MXN0.58936 BBD
10 MXN1.17871 BBD
20 MXN2.35742 BBD
50 MXN5.89355 BBD
100 MXN11.78710 BBD
250 MXN29.46775 BBD
500 MXN58.93550 BBD
1000 MXN117.87100 BBD
2000 MXN235.74200 BBD
5000 MXN589.35500 BBD
10000 MXN1178.71000 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / Mexican Peso
1 BBD8.48383 MXN
5 BBD42.41915 MXN
10 BBD84.83830 MXN
20 BBD169.67660 MXN
50 BBD424.19150 MXN
100 BBD848.38300 MXN
250 BBD2120.95750 MXN
500 BBD4241.91500 MXN
1000 BBD8483.83000 MXN
2000 BBD16967.66000 MXN
5000 BBD42419.15000 MXN
10000 BBD84838.30000 MXN