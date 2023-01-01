5 بيزو مكسيكي إلى دولار بربادوسي

تحويل MXN إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

٥ mxn
٠٫٥٨ bbd

1.00000 MXN = 0.11590 BBD

Mid-market exchange rate at 12:34
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92731.357483.38650.7951650.87481.513434.8979
1 EUR1.078411.4638289.9240.85740.94341.632085.2819
1 CAD0.7367030.683144161.4310.58580.6444671.114953.6083
1 INR0.01199230.01112050.016278410.00953590.01049090.01814960.0587373

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار بربادوسي
1 MXN0.11590 BBD
5 MXN0.57949 BBD
10 MXN1.15897 BBD
20 MXN2.31794 BBD
50 MXN5.79485 BBD
100 MXN11.58970 BBD
250 MXN28.97425 BBD
500 MXN57.94850 BBD
1000 MXN115.89700 BBD
2000 MXN231.79400 BBD
5000 MXN579.48500 BBD
10000 MXN1158.97000 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / Mexican Peso
1 BBD8.62835 MXN
5 BBD43.14175 MXN
10 BBD86.28350 MXN
20 BBD172.56700 MXN
50 BBD431.41750 MXN
100 BBD862.83500 MXN
250 BBD2157.08750 MXN
500 BBD4314.17500 MXN
1000 BBD8628.35000 MXN
2000 BBD17256.70000 MXN
5000 BBD43141.75000 MXN
10000 BBD86283.50000 MXN