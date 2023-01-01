بيزو مكسيكي إلى غورد هايتي

تحويل MXN إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٧٬٩٠٩٫١٨ htg

1.00000 MXN = 7.90918 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 2:28 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MXN إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 HTG
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434531.658190.957218.2182
1GBP1.1580811.23155102.1261.661361.92041.1085121.0989
1USD0.94040.811985182.9251.3491.559330.900117.132
1INR0.01134010.00979180.012059110.01626770.01880410.01085440.206596

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mexican Peso / Haiti Gourde
1 MXN7.90918 HTG
5 MXN39.54590 HTG
10 MXN79.09180 HTG
20 MXN158.18360 HTG
50 MXN395.45900 HTG
100 MXN790.91800 HTG
250 MXN1977.29500 HTG
500 MXN3954.59000 HTG
1000 MXN7909.18000 HTG
2000 MXN15818.36000 HTG
5000 MXN39545.90000 HTG
10000 MXN79091.80000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / Mexican Peso
1 HTG0.12643 MXN
5 HTG0.63217 MXN
10 HTG1.26435 MXN
20 HTG2.52870 MXN
50 HTG6.32175 MXN
100 HTG12.64350 MXN
250 HTG31.60875 MXN
500 HTG63.21750 MXN
1000 HTG126.43500 MXN
2000 HTG252.87000 MXN
5000 HTG632.17500 MXN
10000 HTG1264.35000 MXN