بيزو مكسيكي إلى ليرة لبنانية

تحويل MXN إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٨٧٧٬٢٩٠ lbp

1.00000 MXN = 877.29000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:29 UTC
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MXN إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063388.17421.434441.658560.9571518.2168
1GBP1.1582111.23145102.1181.661291.920841.1085821.0976
1USD0.940450.812051182.9251.349051.559820.900117.1323
1INR0.01134120.009792590.012059110.01626830.018810.01085440.2066

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / جنيه لبناني
1 MXN877.29000 LBP
5 MXN4386.45000 LBP
10 MXN8772.90000 LBP
20 MXN17545.80000 LBP
50 MXN43864.50000 LBP
100 MXN87729.00000 LBP
250 MXN219322.50000 LBP
500 MXN438645.00000 LBP
1000 MXN877290.00000 LBP
2000 MXN1754580.00000 LBP
5000 MXN4386450.00000 LBP
10000 MXN8772900.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Mexican Peso
1 LBP0.00114 MXN
5 LBP0.00570 MXN
10 LBP0.01140 MXN
20 LBP0.02280 MXN
50 LBP0.05699 MXN
100 LBP0.11399 MXN
250 LBP0.28497 MXN
500 LBP0.56994 MXN
1000 LBP1.13987 MXN
2000 LBP2.27974 MXN
5000 LBP5.69935 MXN
10000 LBP11.39870 MXN