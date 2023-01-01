بيزو مكسيكي إلى كولون سلفادوري

تحويل MXN إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٥١٠٫٨٥ svc

1.00000 MXN = 0.51085 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 2:34 UTC
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MXN إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062188.07461.433571.657720.956618.2018
1GBP1.1590211.23095102.0771.661471.921261.1087221.0955
1USD0.941550.812381182.9251.349751.560790.9006517.1376
1INR0.0113540.009796570.012059110.01627680.01882170.0108610.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / كولون سلفادوري
1 MXN0.51085 SVC
5 MXN2.55427 SVC
10 MXN5.10853 SVC
20 MXN10.21706 SVC
50 MXN25.54265 SVC
100 MXN51.08530 SVC
250 MXN127.71325 SVC
500 MXN255.42650 SVC
1000 MXN510.85300 SVC
2000 MXN1021.70600 SVC
5000 MXN2554.26500 SVC
10000 MXN5108.53000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Mexican Peso
1 SVC1.95751 MXN
5 SVC9.78755 MXN
10 SVC19.57510 MXN
20 SVC39.15020 MXN
50 SVC97.87550 MXN
100 SVC195.75100 MXN
250 SVC489.37750 MXN
500 SVC978.75500 MXN
1000 SVC1957.51000 MXN
2000 SVC3915.02000 MXN
5000 SVC9787.55000 MXN
10000 SVC19575.10000 MXN