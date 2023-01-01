بيزو مكسيكي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MXN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
222.32 ils

1.00000 MXN = 0.22232 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:28 UTC
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MXN إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434531.658190.957218.2182
1GBP1.1580811.23155102.1261.661361.92041.1085121.0989
1USD0.94040.811985182.9251.3491.559330.900117.132
1INR0.01134010.00979180.012059110.01626770.01880410.01085440.206596

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Israeli New Sheqel
1 MXN0.22232 ILS
5 MXN1.11162 ILS
10 MXN2.22324 ILS
20 MXN4.44648 ILS
50 MXN11.11620 ILS
100 MXN22.23240 ILS
250 MXN55.58100 ILS
500 MXN111.16200 ILS
1000 MXN222.32400 ILS
2000 MXN444.64800 ILS
5000 MXN1111.62000 ILS
10000 MXN2223.24000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Mexican Peso
1 ILS4.49795 MXN
5 ILS22.48975 MXN
10 ILS44.97950 MXN
20 ILS89.95900 MXN
50 ILS224.89750 MXN
100 ILS449.79500 MXN
250 ILS1124.48750 MXN
500 ILS2248.97500 MXN
1000 ILS4497.95000 MXN
2000 ILS8995.90000 MXN
5000 ILS22489.75000 MXN
10000 ILS44979.50000 MXN