بيزو مكسيكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MXN إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٣٩٥٫٤٠ ttd

1.00000 MXN = 0.39540 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:35 UTC
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MXN إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062188.07461.433461.657590.956518.2018
1GBP1.1590211.231102.0811.661421.921191.108621.0964
1USD0.941550.812348182.9251.349651.560670.900617.1376
1INR0.0113540.009796170.012059110.01627560.01882030.01086040.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MXN0.39540 TTD
5 MXN1.97700 TTD
10 MXN3.95400 TTD
20 MXN7.90800 TTD
50 MXN19.77000 TTD
100 MXN39.54000 TTD
250 MXN98.85000 TTD
500 MXN197.70000 TTD
1000 MXN395.40000 TTD
2000 MXN790.80000 TTD
5000 MXN1977.00000 TTD
10000 MXN3954.00000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Mexican Peso
1 TTD2.52909 MXN
5 TTD12.64545 MXN
10 TTD25.29090 MXN
20 TTD50.58180 MXN
50 TTD126.45450 MXN
100 TTD252.90900 MXN
250 TTD632.27250 MXN
500 TTD1264.54500 MXN
1000 TTD2529.09000 MXN
2000 TTD5058.18000 MXN
5000 TTD12645.45000 MXN
10000 TTD25290.90000 MXN