50 دولار ترينيداد وتوباغو إلى بيزو مكسيكي

تحويل TTD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

50 ttd
124.15 mxn

1.000 TTD = 2.483 MXN

Mid-market exchange rate at 17:38
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٢
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٨١٠٥٫٨١٧١٫٧٢٥١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٥٠٥
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٨٠٣١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٢٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Mexican Peso
1 TTD٢٫٤٨٣٠٣ MXN
5 TTD١٢٫٤١٥١٥ MXN
10 TTD٢٤٫٨٣٠٣٠ MXN
20 TTD٤٩٫٦٦٠٦٠ MXN
50 TTD١٢٤٫١٥١٥٠ MXN
100 TTD٢٤٨٫٣٠٣٠٠ MXN
250 TTD٦٢٠٫٧٥٧٥٠ MXN
500 TTD١٬٢٤١٫٥١٥٠٠ MXN
1000 TTD٢٬٤٨٣٫٠٣٠٠٠ MXN
2000 TTD٤٬٩٦٦٫٠٦٠٠٠ MXN
5000 TTD١٢٬٤١٥٫١٥٠٠٠ MXN
10000 TTD٢٤٬٨٣٠٫٣٠٠٠٠ MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MXN٠٫٤٠٢٧٣ TTD
5 MXN٢٫٠١٣٦٧ TTD
10 MXN٤٫٠٢٧٣٤ TTD
20 MXN٨٫٠٥٤٦٨ TTD
50 MXN٢٠٫١٣٦٧٠ TTD
100 MXN٤٠٫٢٧٣٤٠ TTD
250 MXN١٠٠٫٦٨٣٥٠ TTD
500 MXN٢٠١٫٣٦٧٠٠ TTD
1000 MXN٤٠٢٫٧٣٤٠٠ TTD
2000 MXN٨٠٥٫٤٦٨٠٠ TTD
5000 MXN٢٬٠١٣٫٦٧٠٠٠ TTD
10000 MXN٤٬٠٢٧٫٣٤٠٠٠ TTD