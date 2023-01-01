بيزو مكسيكي إلى سيدي غاني

تحويل MXN إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٦٥٤٫٣٤ ghs

1.00000 MXN = 0.65433 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:27 UTC
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MXN إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.18241.434531.658070.957218.2181
1GBP1.1582111.23165102.1351.66151.92041.1086421.1005
1USD0.94040.811919182.9251.3491.559210.900117.1319
1INR0.01134010.0097910.012059110.01626770.01880270.01085440.206595

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Ghanaian Cedi
1 MXN0.65433 GHS
5 MXN3.27168 GHS
10 MXN6.54335 GHS
20 MXN13.08670 GHS
50 MXN32.71675 GHS
100 MXN65.43350 GHS
250 MXN163.58375 GHS
500 MXN327.16750 GHS
1000 MXN654.33500 GHS
2000 MXN1308.67000 GHS
5000 MXN3271.67500 GHS
10000 MXN6543.35000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Mexican Peso
1 GHS1.52827 MXN
5 GHS7.64135 MXN
10 GHS15.28270 MXN
20 GHS30.56540 MXN
50 GHS76.41350 MXN
100 GHS152.82700 MXN
250 GHS382.06750 MXN
500 GHS764.13500 MXN
1000 GHS1528.27000 MXN
2000 GHS3056.54000 MXN
5000 GHS7641.35000 MXN
10000 GHS15282.70000 MXN