بيزو مكسيكي إلى بيزو فلبيني

تحويل MXN إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٣٬٣٢٣٫٥١ php

1.00000 MXN = 3.32351 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:32 UTC
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MXN إلى PHP مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862951.0621588.07881.433481.657540.956518.1987
1GBP1.1588211.2308102.0641.661091.920721.1084121.0883
1USD0.941450.81248182.9251.34961.560550.900617.1338
1INR0.01135350.009797770.012059110.01627490.01881880.01086040.206618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Philippine Peso
1 MXN3.32351 PHP
5 MXN16.61755 PHP
10 MXN33.23510 PHP
20 MXN66.47020 PHP
50 MXN166.17550 PHP
100 MXN332.35100 PHP
250 MXN830.87750 PHP
500 MXN1661.75500 PHP
1000 MXN3323.51000 PHP
2000 MXN6647.02000 PHP
5000 MXN16617.55000 PHP
10000 MXN33235.10000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Mexican Peso
1 PHP0.30089 MXN
5 PHP1.50443 MXN
10 PHP3.00887 MXN
20 PHP6.01774 MXN
50 PHP15.04435 MXN
100 PHP30.08870 MXN
250 PHP75.22175 MXN
500 PHP150.44350 MXN
1000 PHP300.88700 MXN
2000 PHP601.77400 MXN
5000 PHP1504.43500 MXN
10000 PHP3008.87000 MXN