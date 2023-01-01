1 بيزو مكسيكي إلى بيزو فلبيني

تحويل MXN إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
٣٫٢٠ php

1.00000 MXN = 3.20273 PHP

Mid-market exchange rate at 15:03
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.929551.357683.43150.7977030.87861.517914.90845
1 EUR1.075811.4605189.75560.85810.945051.632975.28051
1 CAD0.7365940.684694161.45510.5875830.6471711.118083.61553
1 INR0.01198590.01114140.01627210.009561170.01053080.01819350.0588321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Philippine Peso
1 MXN3.20273 PHP
5 MXN16.01365 PHP
10 MXN32.02730 PHP
20 MXN64.05460 PHP
50 MXN160.13650 PHP
100 MXN320.27300 PHP
250 MXN800.68250 PHP
500 MXN1601.36500 PHP
1000 MXN3202.73000 PHP
2000 MXN6405.46000 PHP
5000 MXN16013.65000 PHP
10000 MXN32027.30000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Mexican Peso
1 PHP0.31223 MXN
5 PHP1.56117 MXN
10 PHP3.12234 MXN
20 PHP6.24468 MXN
50 PHP15.61170 MXN
100 PHP31.22340 MXN
250 PHP78.05850 MXN
500 PHP156.11700 MXN
1000 PHP312.23400 MXN
2000 PHP624.46800 MXN
5000 PHP1561.17000 MXN
10000 PHP3122.34000 MXN