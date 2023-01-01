1 بيزو فلبيني إلى بيزو مكسيكي

تحويل PHP إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٣١ mxn

1.00000 PHP = 0.31277 MXN

Mid-market exchange rate at 01:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072589.17841.465411.647090.9640518.728
1GBP1.1532711.2368102.841.68991.899411.1118121.597
1USD0.93240.808538183.151.366351.535740.898817.462
1INR0.01121350.009723850.012026510.01643240.01846960.01080940.210006

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Mexican Peso
1 PHP0.31277 MXN
5 PHP1.56387 MXN
10 PHP3.12773 MXN
20 PHP6.25546 MXN
50 PHP15.63865 MXN
100 PHP31.27730 MXN
250 PHP78.19325 MXN
500 PHP156.38650 MXN
1000 PHP312.77300 MXN
2000 PHP625.54600 MXN
5000 PHP1563.86500 MXN
10000 PHP3127.73000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Philippine Peso
1 MXN3.19721 PHP
5 MXN15.98605 PHP
10 MXN31.97210 PHP
20 MXN63.94420 PHP
50 MXN159.86050 PHP
100 MXN319.72100 PHP
250 MXN799.30250 PHP
500 MXN1598.60500 PHP
1000 MXN3197.21000 PHP
2000 MXN6394.42000 PHP
5000 MXN15986.05000 PHP
10000 MXN31972.10000 PHP