10 بيزو مكسيكي إلى بيزو فلبيني

تحويل MXN إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ mxn
٣٢٫٠١ php

1.00000 MXN = 3.20139 PHP

Mid-market exchange rate at 15:02
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.930151.357583.43360.7981160.87871.518494.91145
1 EUR1.0751511.4595289.70360.85810.94491.63265.28055
1 CAD0.7366480.685159161.46120.5879310.6472931.118593.61801
1 INR0.01198560.01114780.016270410.009565890.01053170.01820.0588666

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Philippine Peso
1 MXN3.20139 PHP
5 MXN16.00695 PHP
10 MXN32.01390 PHP
20 MXN64.02780 PHP
50 MXN160.06950 PHP
100 MXN320.13900 PHP
250 MXN800.34750 PHP
500 MXN1600.69500 PHP
1000 MXN3201.39000 PHP
2000 MXN6402.78000 PHP
5000 MXN16006.95000 PHP
10000 MXN32013.90000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Mexican Peso
1 PHP0.31236 MXN
5 PHP1.56182 MXN
10 PHP3.12364 MXN
20 PHP6.24728 MXN
50 PHP15.61820 MXN
100 PHP31.23640 MXN
250 PHP78.09100 MXN
500 PHP156.18200 MXN
1000 PHP312.36400 MXN
2000 PHP624.72800 MXN
5000 PHP1561.82000 MXN
10000 PHP3123.64000 MXN