بيزو مكسيكي إلى شلن كيني

تحويل MXN إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٨٬٥٩٥ kes

1.00000 MXN = 8.59488 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 2:29 UTC
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MXN إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063388.17421.434441.658560.9571518.2168
1GBP1.1582111.23145102.1181.661291.920841.1085821.0976
1USD0.940450.812051182.9251.349051.559820.900117.1323
1INR0.01134120.009792590.012059110.01626830.018810.01085440.2066

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / شلن كيني
1 MXN8.59488 KES
5 MXN42.97440 KES
10 MXN85.94880 KES
20 MXN171.89760 KES
50 MXN429.74400 KES
100 MXN859.48800 KES
250 MXN2148.72000 KES
500 MXN4297.44000 KES
1000 MXN8594.88000 KES
2000 MXN17189.76000 KES
5000 MXN42974.40000 KES
10000 MXN85948.80000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Mexican Peso
1 KES0.11635 MXN
5 KES0.58174 MXN
10 KES1.16348 MXN
20 KES2.32696 MXN
50 KES5.81740 MXN
100 KES11.63480 MXN
250 KES29.08700 MXN
500 KES58.17400 MXN
1000 KES116.34800 MXN
2000 KES232.69600 MXN
5000 KES581.74000 MXN
10000 KES1163.48000 MXN