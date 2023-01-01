5 بيزو مكسيكي إلى شلن كيني

تحويل MXN إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

٥ mxn
٤٤ kes

1.00000 MXN = 8.84456 KES

Mid-market exchange rate at 13:48
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.928851.356983.39670.7954820.87791.513784.9027
1 EUR1.076611.4608489.78490.856450.945051.629735.27825
1 CAD0.7369740.684538161.46120.5862490.6469891.115613.61316
1 INR0.01199090.01113770.016270410.009538530.01052680.01815150.0587877

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / شلن كيني
1 MXN8.84456 KES
5 MXN44.22280 KES
10 MXN88.44560 KES
20 MXN176.89120 KES
50 MXN442.22800 KES
100 MXN884.45600 KES
250 MXN2211.14000 KES
500 MXN4422.28000 KES
1000 MXN8844.56000 KES
2000 MXN17689.12000 KES
5000 MXN44222.80000 KES
10000 MXN88445.60000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Mexican Peso
1 KES0.11306 MXN
5 KES0.56532 MXN
10 KES1.13064 MXN
20 KES2.26128 MXN
50 KES5.65320 MXN
100 KES11.30640 MXN
250 KES28.26600 MXN
500 KES56.53200 MXN
1000 KES113.06400 MXN
2000 KES226.12800 MXN
5000 KES565.32000 MXN
10000 KES1130.64000 MXN