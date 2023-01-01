بيزو مكسيكي إلى لوتي ليسوتو

تحويل MXN إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٬١٠٣٫٨٤ lsl

1.00000 MXN = 1.10384 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:30 UTC
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MXN إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434631.658710.957118.2187
1GBP1.1580811.2315102.1221.661421.920921.108421.0987
1USD0.94040.812018182.9251.34911.559820.9000517.1325
1INR0.01134010.00979220.012059110.01626890.018810.01085380.206602

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Lesotho Loti
1 MXN1.10384 LSL
5 MXN5.51920 LSL
10 MXN11.03840 LSL
20 MXN22.07680 LSL
50 MXN55.19200 LSL
100 MXN110.38400 LSL
250 MXN275.96000 LSL
500 MXN551.92000 LSL
1000 MXN1103.84000 LSL
2000 MXN2207.68000 LSL
5000 MXN5519.20000 LSL
10000 MXN11038.40000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Mexican Peso
1 LSL0.90592 MXN
5 LSL4.52963 MXN
10 LSL9.05925 MXN
20 LSL18.11850 MXN
50 LSL45.29625 MXN
100 LSL90.59250 MXN
250 LSL226.48125 MXN
500 LSL452.96250 MXN
1000 LSL905.92500 MXN
2000 LSL1811.85000 MXN
5000 LSL4529.62500 MXN
10000 LSL9059.25000 MXN