1 بيزو مكسيكي إلى لوتي ليسوتو

تحويل MXN إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١ mxn
١٫٠٩ lsl

1.00000 MXN = 1.08620 LSL

Mid-market exchange rate at 14:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85691.074689.64621.460171.631520.9452518.6808
1 GBP1.16711.2541104.6211.704071.904051.103121.8013
1 USD0.930650.797385183.42291.35881.518260.879717.384
1 INR0.0111550.009558340.011987110.01628810.01819950.01054510.208384

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Lesotho Loti
1 MXN1.08620 LSL
5 MXN5.43100 LSL
10 MXN10.86200 LSL
20 MXN21.72400 LSL
50 MXN54.31000 LSL
100 MXN108.62000 LSL
250 MXN271.55000 LSL
500 MXN543.10000 LSL
1000 MXN1086.20000 LSL
2000 MXN2172.40000 LSL
5000 MXN5431.00000 LSL
10000 MXN10862.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Mexican Peso
1 LSL0.92064 MXN
5 LSL4.60320 MXN
10 LSL9.20641 MXN
20 LSL18.41282 MXN
50 LSL46.03205 MXN
100 LSL92.06410 MXN
250 LSL230.16025 MXN
500 LSL460.32050 MXN
1000 LSL920.64100 MXN
2000 LSL1841.28200 MXN
5000 LSL4603.20500 MXN
10000 LSL9206.41000 MXN