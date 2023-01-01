بيزو مكسيكي إلى دولار سنغافوري

تحويل MXN إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٧٩٫٨٤ sgd

1.00000 MXN = 0.07984 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:33 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MXN إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 SGD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062288.08291.433551.657360.956618.1996
1GBP1.1590211.23105102.0851.661431.920811.1087221.0927
1USD0.941450.812315182.9251.34961.560310.900617.1339
1INR0.01135290.009795780.012059110.01627490.01881590.01086040.206619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار سنغافورة
1 MXN0.07984 SGD
5 MXN0.39922 SGD
10 MXN0.79845 SGD
20 MXN1.59689 SGD
50 MXN3.99223 SGD
100 MXN7.98446 SGD
250 MXN19.96115 SGD
500 MXN39.92230 SGD
1000 MXN79.84460 SGD
2000 MXN159.68920 SGD
5000 MXN399.22300 SGD
10000 MXN798.44600 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Mexican Peso
1 SGD12.52430 MXN
5 SGD62.62150 MXN
10 SGD125.24300 MXN
20 SGD250.48600 MXN
50 SGD626.21500 MXN
100 SGD1252.43000 MXN
250 SGD3131.07500 MXN
500 SGD6262.15000 MXN
1000 SGD12524.30000 MXN
2000 SGD25048.60000 MXN
5000 SGD62621.50000 MXN
10000 SGD125243.00000 MXN