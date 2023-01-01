5 بيزو مكسيكي إلى دولار سنغافوري

تحويل MXN إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

٥ mxn
٠٫٣٩ sgd

1.00000 MXN = 0.07726 SGD

Mid-market exchange rate at 15:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858551.077889.91921.462311.634640.945818.6783
1 GBP1.1647511.25535104.7321.70321.903921.1016221.7552
1 USD0.92780.796591183.42851.356751.516650.8775517.33
1 INR0.01112110.009548180.011986310.01626240.0181790.01051860.207723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار سنغافورة
1 MXN0.07726 SGD
5 MXN0.38628 SGD
10 MXN0.77256 SGD
20 MXN1.54512 SGD
50 MXN3.86281 SGD
100 MXN7.72562 SGD
250 MXN19.31405 SGD
500 MXN38.62810 SGD
1000 MXN77.25620 SGD
2000 MXN154.51240 SGD
5000 MXN386.28100 SGD
10000 MXN772.56200 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Mexican Peso
1 SGD12.94390 MXN
5 SGD64.71950 MXN
10 SGD129.43900 MXN
20 SGD258.87800 MXN
50 SGD647.19500 MXN
100 SGD1294.39000 MXN
250 SGD3235.97500 MXN
500 SGD6471.95000 MXN
1000 SGD12943.90000 MXN
2000 SGD25887.80000 MXN
5000 SGD64719.50000 MXN
10000 SGD129439.00000 MXN