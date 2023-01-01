بيزو مكسيكي إلى ليو روماني

تحويل MXN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
273.08 ron

1.00000 MXN = 0.27308 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 2:32 UTC
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MXN إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862951.0621588.07881.433481.657540.956518.1987
1GBP1.1588211.2308102.0641.661091.920721.1084121.0883
1USD0.941450.81248182.9251.34961.560550.900617.1338
1INR0.01135350.009797770.012059110.01627490.01881880.01086040.206618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Romanian Leu
1 MXN0.27308 RON
5 MXN1.36539 RON
10 MXN2.73078 RON
20 MXN5.46156 RON
50 MXN13.65390 RON
100 MXN27.30780 RON
250 MXN68.26950 RON
500 MXN136.53900 RON
1000 MXN273.07800 RON
2000 MXN546.15600 RON
5000 MXN1365.39000 RON
10000 MXN2730.78000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Mexican Peso
1 RON3.66195 MXN
5 RON18.30975 MXN
10 RON36.61950 MXN
20 RON73.23900 MXN
50 RON183.09750 MXN
100 RON366.19500 MXN
250 RON915.48750 MXN
500 RON1830.97500 MXN
1000 RON3661.95000 MXN
2000 RON7323.90000 MXN
5000 RON18309.75000 MXN
10000 RON36619.50000 MXN