20 ليو روماني إلى بيزو مكسيكي

تحويل RON إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ ron
٧٥٫٨٧ mxn

1.00000 RON = 3.79343 MXN

Mid-market exchange rate at 15:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0727589.26051.467951.652040.963818.853
1GBP1.1535411.2374102.9611.693261.90561.1117821.7467
1USD0.932150.808146183.20721.36841.540.898617.5745
1INR0.01120320.009712450.012018210.01644570.0185080.01079950.211214

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Mexican Peso
1 RON3.79343 MXN
5 RON18.96715 MXN
10 RON37.93430 MXN
20 RON75.86860 MXN
50 RON189.67150 MXN
100 RON379.34300 MXN
250 RON948.35750 MXN
500 RON1896.71500 MXN
1000 RON3793.43000 MXN
2000 RON7586.86000 MXN
5000 RON18967.15000 MXN
10000 RON37934.30000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Romanian Leu
1 MXN0.26361 RON
5 MXN1.31807 RON
10 MXN2.63614 RON
20 MXN5.27228 RON
50 MXN13.18070 RON
100 MXN26.36140 RON
250 MXN65.90350 RON
500 MXN131.80700 RON
1000 MXN263.61400 RON
2000 MXN527.22800 RON
5000 MXN1318.07000 RON
10000 MXN2636.14000 RON