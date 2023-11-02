10 ليو روماني إلى بيزو مكسيكي

تحويل RON إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
٣٧٫٩١ mxn

1.00000 RON = 3.79096 MXN

Mid-market exchange rate at 15:13
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.072889.27791.468021.651730.9638518.8439
1GBP1.1536711.2377103.0011.693671.905621.1119621.7404
1USD0.932150.80795183.21951.36841.539650.8984517.5652
1INR0.0112010.009708660.012016410.01644330.0185010.01079610.211071

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Mexican Peso
1 RON3.79096 MXN
5 RON18.95480 MXN
10 RON37.90960 MXN
20 RON75.81920 MXN
50 RON189.54800 MXN
100 RON379.09600 MXN
250 RON947.74000 MXN
500 RON1895.48000 MXN
1000 RON3790.96000 MXN
2000 RON7581.92000 MXN
5000 RON18954.80000 MXN
10000 RON37909.60000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Romanian Leu
1 MXN0.26378 RON
5 MXN1.31892 RON
10 MXN2.63785 RON
20 MXN5.27570 RON
50 MXN13.18925 RON
100 MXN26.37850 RON
250 MXN65.94625 RON
500 MXN131.89250 RON
1000 MXN263.78500 RON
2000 MXN527.57000 RON
5000 MXN1318.92500 RON
10000 MXN2637.85000 RON