10 Romanya leyinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile RON → MXN çevirin

1,000L RON = 4,304Mex$ MXN

23:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MXN
1 RON → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,42784,4558
Düşük4,29694,2378
Ortalama4,35294,3464
Değişim-0.90%1.27%
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1 RON → MXN istatistikleri

RON → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,4278, en düşük 4,2969 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,3529 oldu. RON → MXN kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

RON → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,4558, en düşük 4,2378 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,3464 oldu. RON → MXN kurundaki değişiklik 1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,401
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4180,93689,435
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,205
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,915

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Meksika Pesosu
1 RON4,30414 MXN
5 RON21,52070 MXN
10 RON43,04140 MXN
20 RON86,08280 MXN
50 RON215,20700 MXN
100 RON430,41400 MXN
250 RON1.076,03500 MXN
500 RON2.152,07000 MXN
1000 RON4.304,14000 MXN
2000 RON8.608,28000 MXN
5000 RON21.520,70000 MXN
10000 RON43.041,40000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Rumen Leyi
1 MXN0,23233 RON
5 MXN1,16167 RON
10 MXN2,32334 RON
20 MXN4,64668 RON
50 MXN11,61670 RON
100 MXN23,23340 RON
250 MXN58,08350 RON
500 MXN116,16700 RON
1000 MXN232,33400 RON
2000 MXN464,66800 RON
5000 MXN1.161,67000 RON
10000 MXN2.323,34000 RON