5000 ليو روماني إلى بيزو مكسيكي

تحويل RON إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ ron
١٨٬٩٦٣ mxn

1.00000 RON = 3.79260 MXN

Mid-market exchange rate at 15:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.072789.25851.467881.651830.963918.8522
1GBP1.153411.2373102.9551.693121.90531.1117621.7449
1USD0.932250.808211183.20921.36841.539880.898617.5745
1INR0.01120340.009713010.012017910.01644530.01850620.01079930.211209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Mexican Peso
1 RON3.79260 MXN
5 RON18.96300 MXN
10 RON37.92600 MXN
20 RON75.85200 MXN
50 RON189.63000 MXN
100 RON379.26000 MXN
250 RON948.15000 MXN
500 RON1896.30000 MXN
1000 RON3792.60000 MXN
2000 RON7585.20000 MXN
5000 RON18963.00000 MXN
10000 RON37926.00000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Romanian Leu
1 MXN0.26367 RON
5 MXN1.31835 RON
10 MXN2.63671 RON
20 MXN5.27342 RON
50 MXN13.18355 RON
100 MXN26.36710 RON
250 MXN65.91775 RON
500 MXN131.83550 RON
1000 MXN263.67100 RON
2000 MXN527.34200 RON
5000 MXN1318.35500 RON
10000 MXN2636.71000 RON