بيزو مكسيكي إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل MXN إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٢٬١٣٥٫٦١ nio

1.00000 MXN = 2.13561 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 2:31 UTC
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MXN إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.062388.09121.433521.65790.956618.2007
1GBP1.1587511.2309102.0721.661041.921031.1084621.0894
1USD0.941350.812414182.9251.349451.560670.900517.1333
1INR0.01135190.009796970.012059110.01627310.01882030.01085920.206612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / نيكاراغوا كوردوبا
1 MXN2.13561 NIO
5 MXN10.67805 NIO
10 MXN21.35610 NIO
20 MXN42.71220 NIO
50 MXN106.78050 NIO
100 MXN213.56100 NIO
250 MXN533.90250 NIO
500 MXN1067.80500 NIO
1000 MXN2135.61000 NIO
2000 MXN4271.22000 NIO
5000 MXN10678.05000 NIO
10000 MXN21356.10000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Mexican Peso
1 NIO0.46825 MXN
5 NIO2.34125 MXN
10 NIO4.68251 MXN
20 NIO9.36502 MXN
50 NIO23.41255 MXN
100 NIO46.82510 MXN
250 NIO117.06275 MXN
500 NIO234.12550 MXN
1000 NIO468.25100 MXN
2000 NIO936.50200 MXN
5000 NIO2341.25500 MXN
10000 NIO4682.51000 MXN