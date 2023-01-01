بيزو مكسيكي إلى روفيا مالديفية

تحويل MXN إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٩٠٢٫٣٤ mvr

1.00000 MXN = 0.90234 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:31 UTC
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MXN إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.062388.09121.433521.65790.956618.2007
1GBP1.1587511.2309102.0721.661041.921031.1084621.0894
1USD0.941350.812414182.9251.349451.560670.900517.1333
1INR0.01135190.009796970.012059110.01627310.01882030.01085920.206612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / روفيا جزر المالديف
1 MXN0.90234 MVR
5 MXN4.51168 MVR
10 MXN9.02336 MVR
20 MXN18.04672 MVR
50 MXN45.11680 MVR
100 MXN90.23360 MVR
250 MXN225.58400 MVR
500 MXN451.16800 MVR
1000 MXN902.33600 MVR
2000 MXN1804.67200 MVR
5000 MXN4511.68000 MVR
10000 MXN9023.36000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Mexican Peso
1 MVR1.10823 MXN
5 MVR5.54115 MXN
10 MVR11.08230 MXN
20 MVR22.16460 MXN
50 MVR55.41150 MXN
100 MVR110.82300 MXN
250 MVR277.05750 MXN
500 MVR554.11500 MXN
1000 MVR1108.23000 MXN
2000 MVR2216.46000 MXN
5000 MVR5541.15000 MXN
10000 MVR11082.30000 MXN