بيزو مكسيكي إلى ليف بلغاري

تحويل MXN إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٠٧٫٣٤ bgn

1.00000 MXN = 0.10734 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:24 UTC
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MXN إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.9572518.2209
1GBP1.1580811.2319102.1551.661771.920641.1085721.1021
1USD0.94010.811754182.9251.348951.559090.8999517.1297
1INR0.01133690.009789020.012059110.01626710.01880120.01085260.206569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / لياف بلغاري
1 MXN0.10734 BGN
5 MXN0.53670 BGN
10 MXN1.07340 BGN
20 MXN2.14680 BGN
50 MXN5.36700 BGN
100 MXN10.73400 BGN
250 MXN26.83500 BGN
500 MXN53.67000 BGN
1000 MXN107.34000 BGN
2000 MXN214.68000 BGN
5000 MXN536.70000 BGN
10000 MXN1073.40000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Mexican Peso
1 BGN9.31620 MXN
5 BGN46.58100 MXN
10 BGN93.16200 MXN
20 BGN186.32400 MXN
50 BGN465.81000 MXN
100 BGN931.62000 MXN
250 BGN2329.05000 MXN
500 BGN4658.10000 MXN
1000 BGN9316.20000 MXN
2000 BGN18632.40000 MXN
5000 BGN46581.00000 MXN
10000 BGN93162.00000 MXN