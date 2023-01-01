20 بيزو مكسيكي إلى ليف بلغاري

تحويل MXN إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ mxn
٢٫٠٨ bgn

1.00000 MXN = 0.10410 BGN

Mid-market exchange rate at 12:36
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92731.357583.38490.7951650.874651.513324.8994
1 EUR1.078411.4639389.92230.857450.94331.631965.28351
1 CAD0.7366480.683094161.42530.5857570.6443091.114783.60913
1 INR0.01199260.01112070.016279910.009536080.01048930.01814860.0587564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / لياف بلغاري
1 MXN0.10410 BGN
5 MXN0.52052 BGN
10 MXN1.04104 BGN
20 MXN2.08208 BGN
50 MXN5.20520 BGN
100 MXN10.41040 BGN
250 MXN26.02600 BGN
500 MXN52.05200 BGN
1000 MXN104.10400 BGN
2000 MXN208.20800 BGN
5000 MXN520.52000 BGN
10000 MXN1041.04000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Mexican Peso
1 BGN9.60582 MXN
5 BGN48.02910 MXN
10 BGN96.05820 MXN
20 BGN192.11640 MXN
50 BGN480.29100 MXN
100 BGN960.58200 MXN
250 BGN2401.45500 MXN
500 BGN4802.91000 MXN
1000 BGN9605.82000 MXN
2000 BGN19211.64000 MXN
5000 BGN48029.10000 MXN
10000 BGN96058.20000 MXN