20 мексиканских песо в болгарские левы

Сконвертируйте MXN в BGN по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = лв0,09042 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 MXN в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09270,0956
Низкий0,08880,0883
В среднем0,09070,0909
Изменение-1.68%-4.96%
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Соотношение 1 MXN к BGN

За последние 30 дней максимальный курс MXN к BGN составил 0,0927, а минимальный — 0,0888. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0907. Изменение курса MXN к BGN в процентном соотношении составило -1.68.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к BGN составил 0,0956, а минимальный — 0,0883. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0909. Изменение курса MXN к BGN в процентном соотношении составило -4.96.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Болгарский Лев
1 MXN0,09042 BGN
5 MXN0,45210 BGN
10 MXN0,90420 BGN
20 MXN1,80840 BGN
50 MXN4,52100 BGN
100 MXN9,04200 BGN
250 MXN22,60500 BGN
500 MXN45,21000 BGN
1000 MXN90,42000 BGN
2000 MXN180,84000 BGN
5000 MXN452,10000 BGN
10000 MXN904,20000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Мексиканское песо
1 BGN11,05950 MXN
5 BGN55,29750 MXN
10 BGN110,59500 MXN
20 BGN221,19000 MXN
50 BGN552,97500 MXN
100 BGN1 105,95000 MXN
250 BGN2 764,87500 MXN
500 BGN5 529,75000 MXN
1000 BGN11 059,50000 MXN
2000 BGN22 119,00000 MXN
5000 BGN55 297,50000 MXN
10000 BGN110 595,00000 MXN