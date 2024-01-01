1 мексиканское песо в болгарские левы
Сконвертируйте MXN в BGN по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MXN к BGN
1 MXN = 0,09042 BGN
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|1 MXN в BGN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0927
|0,0956
|Низкий
|0,0888
|0,0883
|В среднем
|0,0907
|0,0909
|Изменение
|-1.68%
|-4.96%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MXN к BGN
За последние 30 дней максимальный курс MXN к BGN составил 0,0927, а минимальный — 0,0888. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0907. Изменение курса MXN к BGN в процентном соотношении составило -1.68.
За последние 90 дней максимальный курс MXN к BGN составил 0,0956, а минимальный — 0,0883. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0909. Изменение курса MXN к BGN в процентном соотношении составило -4.96.
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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в болгарские левы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Болгарский Лев / Мексиканское песо
|1 BGN
|11,05950 MXN
|5 BGN
|55,29750 MXN
|10 BGN
|110,59500 MXN
|20 BGN
|221,19000 MXN
|50 BGN
|552,97500 MXN
|100 BGN
|1 105,95000 MXN
|250 BGN
|2 764,87500 MXN
|500 BGN
|5 529,75000 MXN
|1000 BGN
|11 059,50000 MXN
|2000 BGN
|22 119,00000 MXN
|5000 BGN
|55 297,50000 MXN
|10000 BGN
|110 595,00000 MXN