بيزو مكسيكي إلى دولار جامايكي

تحويل MXN إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٩٬٠٣٦٫٠١ jmd

1.00000 MXN = 9.03601 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:28 UTC
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MXN إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434531.658190.957218.2182
1GBP1.1580811.23155102.1261.661361.92041.1085121.0989
1USD0.94040.811985182.9251.3491.559330.900117.132
1INR0.01134010.00979180.012059110.01626770.01880410.01085440.206596

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار جامايكي
1 MXN9.03601 JMD
5 MXN45.18005 JMD
10 MXN90.36010 JMD
20 MXN180.72020 JMD
50 MXN451.80050 JMD
100 MXN903.60100 JMD
250 MXN2259.00250 JMD
500 MXN4518.00500 JMD
1000 MXN9036.01000 JMD
2000 MXN18072.02000 JMD
5000 MXN45180.05000 JMD
10000 MXN90360.10000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Mexican Peso
1 JMD0.11067 MXN
5 JMD0.55334 MXN
10 JMD1.10668 MXN
20 JMD2.21336 MXN
50 JMD5.53340 MXN
100 JMD11.06680 MXN
250 JMD27.66700 MXN
500 JMD55.33400 MXN
1000 JMD110.66800 MXN
2000 JMD221.33600 MXN
5000 JMD553.34000 MXN
10000 JMD1106.68000 MXN