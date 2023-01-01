100 بيزو مكسيكي إلى دولار جامايكي

تحويل MXN إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

100 mxn
896.23 jmd

1.00000 MXN = 8.96226 JMD

Mid-market exchange rate at 13:42
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92971.357683.4130.7967490.87861.516194.91175
1 EUR1.075611.4602389.7190.8570.9451.630815.28308
1 CAD0.7365940.684821161.44150.5868810.6471711.116813.61797
1 INR0.01198850.01114590.016275610.009551860.01053310.01817680.0588847

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار جامايكي
1 MXN8.96226 JMD
5 MXN44.81130 JMD
10 MXN89.62260 JMD
20 MXN179.24520 JMD
50 MXN448.11300 JMD
100 MXN896.22600 JMD
250 MXN2240.56500 JMD
500 MXN4481.13000 JMD
1000 MXN8962.26000 JMD
2000 MXN17924.52000 JMD
5000 MXN44811.30000 JMD
10000 MXN89622.60000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Mexican Peso
1 JMD0.11158 MXN
5 JMD0.55790 MXN
10 JMD1.11579 MXN
20 JMD2.23158 MXN
50 JMD5.57895 MXN
100 JMD11.15790 MXN
250 JMD27.89475 MXN
500 JMD55.78950 MXN
1000 JMD111.57900 MXN
2000 JMD223.15800 MXN
5000 JMD557.89500 MXN
10000 JMD1115.79000 MXN