100 دولار جامايكي إلى بيزو مكسيكي

تحويل JMD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ jmd
١١٫٧٠ mxn

1.00000 JMD = 0.11700 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Mexican Peso
1 JMD0.11700 MXN
5 JMD0.58500 MXN
10 JMD1.17000 MXN
20 JMD2.34000 MXN
50 JMD5.85000 MXN
100 JMD11.70000 MXN
250 JMD29.25000 MXN
500 JMD58.50000 MXN
1000 JMD117.00000 MXN
2000 JMD234.00000 MXN
5000 JMD585.00000 MXN
10000 JMD1170.00000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار جامايكي
1 MXN8.54704 JMD
5 MXN42.73520 JMD
10 MXN85.47040 JMD
20 MXN170.94080 JMD
50 MXN427.35200 JMD
100 MXN854.70400 JMD
250 MXN2136.76000 JMD
500 MXN4273.52000 JMD
1000 MXN8547.04000 JMD
2000 MXN17094.08000 JMD
5000 MXN42735.20000 JMD
10000 MXN85470.40000 JMD