بيزو مكسيكي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل MXN إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٣٥٬٧٨٤ xof

1.00000 MXN = 35.78410 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:36 UTC
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MXN إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.0622588.38881.433451.657560.9565518.2043
1GBP1.1588811.23105102.4341.661241.920961.1085321.0971
1USD0.94140.812315183.2091.349451.560430.900517.1375
1INR0.01131370.009762340.012017910.01621760.01875310.01082210.205957

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MXN35.78410 XOF
5 MXN178.92050 XOF
10 MXN357.84100 XOF
20 MXN715.68200 XOF
50 MXN1789.20500 XOF
100 MXN3578.41000 XOF
250 MXN8946.02500 XOF
500 MXN17892.05000 XOF
1000 MXN35784.10000 XOF
2000 MXN71568.20000 XOF
5000 MXN178920.50000 XOF
10000 MXN357841.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Mexican Peso
1 XOF0.02795 MXN
5 XOF0.13973 MXN
10 XOF0.27945 MXN
20 XOF0.55891 MXN
50 XOF1.39727 MXN
100 XOF2.79454 MXN
250 XOF6.98635 MXN
500 XOF13.97270 MXN
1000 XOF27.94540 MXN
2000 XOF55.89080 MXN
5000 XOF139.72700 MXN
10000 XOF279.45400 MXN