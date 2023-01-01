بيزو مكسيكي إلى فرنك قمري

تحويل MXN إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
26886 kmf

1.00000 MXN = 26.88610 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:29 UTC
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MXN إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063388.17421.434441.658560.9571518.2168
1GBP1.1582111.23145102.1181.661291.920841.1085821.0976
1USD0.940450.812051182.9251.349051.559820.900117.1323
1INR0.01134120.009792590.012059110.01626830.018810.01085440.2066

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / فرنك جزر القمر
1 MXN26.88610 KMF
5 MXN134.43050 KMF
10 MXN268.86100 KMF
20 MXN537.72200 KMF
50 MXN1344.30500 KMF
100 MXN2688.61000 KMF
250 MXN6721.52500 KMF
500 MXN13443.05000 KMF
1000 MXN26886.10000 KMF
2000 MXN53772.20000 KMF
5000 MXN134430.50000 KMF
10000 MXN268861.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Mexican Peso
1 KMF0.03719 MXN
5 KMF0.18597 MXN
10 KMF0.37194 MXN
20 KMF0.74388 MXN
50 KMF1.85970 MXN
100 KMF3.71940 MXN
250 KMF9.29850 MXN
500 KMF18.59700 MXN
1000 KMF37.19400 MXN
2000 KMF74.38800 MXN
5000 KMF185.97000 MXN
10000 KMF371.94000 MXN