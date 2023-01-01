بيزو مكسيكي إلى دينار مقدوني

تحويل MXN إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
3348.90 mkd

1.00000 MXN = 3.34890 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:30 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MXN إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 MKD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.434631.658710.957118.2187
1GBP1.1580811.2315102.1221.661421.920921.108421.0987
1USD0.94040.812018182.9251.34911.559820.9000517.1325
1INR0.01134010.00979220.012059110.01626890.018810.01085380.206602

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mexican Peso / دينار مقدوني
1 MXN3.34890 MKD
5 MXN16.74450 MKD
10 MXN33.48900 MKD
20 MXN66.97800 MKD
50 MXN167.44500 MKD
100 MXN334.89000 MKD
250 MXN837.22500 MKD
500 MXN1674.45000 MKD
1000 MXN3348.90000 MKD
2000 MXN6697.80000 MKD
5000 MXN16744.50000 MKD
10000 MXN33489.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Mexican Peso
1 MKD0.29861 MXN
5 MKD1.49303 MXN
10 MKD2.98606 MXN
20 MKD5.97212 MXN
50 MKD14.93030 MXN
100 MKD29.86060 MXN
250 MKD74.65150 MXN
500 MKD149.30300 MXN
1000 MKD298.60600 MXN
2000 MKD597.21200 MXN
5000 MKD1493.03000 MXN
10000 MKD2986.06000 MXN