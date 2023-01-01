10 بيزو مكسيكي إلى دينار مقدوني

تحويل MXN إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ mxn
٣٢٫٨١ mkd

1.00000 MXN = 3.28091 MKD

Mid-market exchange rate at 14:08
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.930851.359483.43630.7984030.88031.521144.92985
1 EUR1.074311.460489.63560.85770.94571.634165.29614
1 CAD0.7356190.684742161.37730.587320.6475651.118983.62649
1 INR0.01198520.01115630.016292710.009569010.01055060.01823120.0590852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دينار مقدوني
1 MXN3.28091 MKD
5 MXN16.40455 MKD
10 MXN32.80910 MKD
20 MXN65.61820 MKD
50 MXN164.04550 MKD
100 MXN328.09100 MKD
250 MXN820.22750 MKD
500 MXN1640.45500 MKD
1000 MXN3280.91000 MKD
2000 MXN6561.82000 MKD
5000 MXN16404.55000 MKD
10000 MXN32809.10000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Mexican Peso
1 MKD0.30479 MXN
5 MKD1.52397 MXN
10 MKD3.04793 MXN
20 MKD6.09586 MXN
50 MKD15.23965 MXN
100 MKD30.47930 MXN
250 MKD76.19825 MXN
500 MKD152.39650 MXN
1000 MKD304.79300 MXN
2000 MKD609.58600 MXN
5000 MKD1523.96500 MXN
10000 MKD3047.93000 MXN