بيزو مكسيكي إلى بالبوا بنمي

تحويل MXN إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٥٨٫٣٦ pab

1.00000 MXN = 0.05836 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:32 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MXN إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 PAB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862951.0621588.07881.433481.657540.956518.1987
1GBP1.1588211.2308102.0641.661091.920721.1084121.0883
1USD0.941450.81248182.9251.34961.560550.900617.1338
1INR0.01135350.009797770.012059110.01627490.01881880.01086040.206618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mexican Peso / Panamanian Balboa
1 MXN0.05836 PAB
5 MXN0.29182 PAB
10 MXN0.58364 PAB
20 MXN1.16728 PAB
50 MXN2.91821 PAB
100 MXN5.83642 PAB
250 MXN14.59105 PAB
500 MXN29.18210 PAB
1000 MXN58.36420 PAB
2000 MXN116.72840 PAB
5000 MXN291.82100 PAB
10000 MXN583.64200 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Mexican Peso
1 PAB17.13380 MXN
5 PAB85.66900 MXN
10 PAB171.33800 MXN
20 PAB342.67600 MXN
50 PAB856.69000 MXN
100 PAB1713.38000 MXN
250 PAB4283.45000 MXN
500 PAB8566.90000 MXN
1000 PAB17133.80000 MXN
2000 PAB34267.60000 MXN
5000 PAB85669.00000 MXN
10000 PAB171338.00000 MXN