10 بيزو مكسيكي إلى بالبوا بنمي

تحويل MXN إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٠ mxn
٠٫٥٨ pab

1.00000 MXN = 0.05756 PAB

Mid-market exchange rate at 14:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858051.074789.66951.461221.635640.9456518.6726
1 GBP1.1654311.2523104.4881.702691.905941.1020921.7583
1 USD0.93050.798531183.43681.359651.521950.879917.3747
1 INR0.01115210.009570490.011985110.01629560.01824080.01054570.208238

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Panamanian Balboa
1 MXN0.05756 PAB
5 MXN0.28778 PAB
10 MXN0.57555 PAB
20 MXN1.15110 PAB
50 MXN2.87775 PAB
100 MXN5.75550 PAB
250 MXN14.38875 PAB
500 MXN28.77750 PAB
1000 MXN57.55500 PAB
2000 MXN115.11000 PAB
5000 MXN287.77500 PAB
10000 MXN575.55000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Mexican Peso
1 PAB17.37470 MXN
5 PAB86.87350 MXN
10 PAB173.74700 MXN
20 PAB347.49400 MXN
50 PAB868.73500 MXN
100 PAB1737.47000 MXN
250 PAB4343.67500 MXN
500 PAB8687.35000 MXN
1000 PAB17374.70000 MXN
2000 PAB34749.40000 MXN
5000 PAB86873.50000 MXN
10000 PAB173747.00000 MXN