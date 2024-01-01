1 بالبوا بنمي إلى بيزو مكسيكي

تحويل PAB إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1 pab
19.08 mxn

B/.1.000 PAB = Mex$19.08 MXN

Mid-market exchange rate at 15:33
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PAB إلى MXN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.8091.5111.6490.94921.354
1 GBP1.18111.322110.8151.7861.9471.12125.225
1 USD0.8930.756183.8141.351.4730.84819.079
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / Mexican Peso
1 PAB١٩٫٠٧٩١٠ MXN
5 PAB٩٥٫٣٩٥٥٠ MXN
10 PAB١٩٠٫٧٩١٠٠ MXN
20 PAB٣٨١٫٥٨٢٠٠ MXN
50 PAB٩٥٣٫٩٥٥٠٠ MXN
100 PAB١٬٩٠٧٫٩١٠٠٠ MXN
250 PAB٤٬٧٦٩٫٧٧٥٠٠ MXN
500 PAB٩٬٥٣٩٫٥٥٠٠٠ MXN
1000 PAB١٩٬٠٧٩٫١٠٠٠٠ MXN
2000 PAB٣٨٬١٥٨٫٢٠٠٠٠ MXN
5000 PAB٩٥٬٣٩٥٫٥٠٠٠٠ MXN
10000 PAB١٩٠٬٧٩١٫٠٠٠٠٠ MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Panamanian Balboa
1 MXN٠٫٠٥٢٤١ PAB
5 MXN٠٫٢٦٢٠٧ PAB
10 MXN٠٫٥٢٤١٣ PAB
20 MXN١٫٠٤٨٢٧ PAB
50 MXN٢٫٦٢٠٦٧ PAB
100 MXN٥٫٢٤١٣٤ PAB
250 MXN١٣٫١٠٣٣٥ PAB
500 MXN٢٦٫٢٠٦٧٠ PAB
1000 MXN٥٢٫٤١٣٤٠ PAB
2000 MXN١٠٤٫٨٢٦٨٠ PAB
5000 MXN٢٦٢٫٠٦٧٠٠ PAB
10000 MXN٥٢٤٫١٣٤٠٠ PAB