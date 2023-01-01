بيزو مكسيكي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل MXN إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
1438.49 hnl

1.00000 MXN = 1.43849 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:27 UTC
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MXN إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.18241.434531.658070.957218.2181
1GBP1.1582111.23165102.1351.66151.92041.1086421.1005
1USD0.94040.811919182.9251.3491.559210.900117.1319
1INR0.01134010.0097910.012059110.01626770.01880270.01085440.206595

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / لامبيرا هندوراسي
1 MXN1.43849 HNL
5 MXN7.19245 HNL
10 MXN14.38490 HNL
20 MXN28.76980 HNL
50 MXN71.92450 HNL
100 MXN143.84900 HNL
250 MXN359.62250 HNL
500 MXN719.24500 HNL
1000 MXN1438.49000 HNL
2000 MXN2876.98000 HNL
5000 MXN7192.45000 HNL
10000 MXN14384.90000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Mexican Peso
1 HNL0.69517 MXN
5 HNL3.47587 MXN
10 HNL6.95175 MXN
20 HNL13.90350 MXN
50 HNL34.75875 MXN
100 HNL69.51750 MXN
250 HNL173.79375 MXN
500 HNL347.58750 MXN
1000 HNL695.17500 MXN
2000 HNL1390.35000 MXN
5000 HNL3475.87500 MXN
10000 HNL6951.75000 MXN