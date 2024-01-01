ألف لمبيرة هندوراسية إلى بيزو مكسيكي

تحويل HNL إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hnl
693.01 mxn

1.00000 HNL = 0.69300 MXN

Mid-market exchange rate at 09:04
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855181.0834589.79731.465531.655260.954418.543
1 GBP1.1693411.26695105.0061.713741.93561.1160221.6836
1 USD0.922950.789297182.88091.352651.527770.8808517.1148
1 INR0.01113620.009523270.012065510.01632040.01843330.01062790.206499

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Mexican Peso
1 HNL0.69300 MXN
5 HNL3.46502 MXN
10 HNL6.93005 MXN
20 HNL13.86010 MXN
50 HNL34.65025 MXN
100 HNL69.30050 MXN
250 HNL173.25125 MXN
500 HNL346.50250 MXN
1000 HNL693.00500 MXN
2000 HNL1386.01000 MXN
5000 HNL3465.02500 MXN
10000 HNL6930.05000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / لامبيرا هندوراسي
1 MXN1.44299 HNL
5 MXN7.21495 HNL
10 MXN14.42990 HNL
20 MXN28.85980 HNL
50 MXN72.14950 HNL
100 MXN144.29900 HNL
250 MXN360.74750 HNL
500 MXN721.49500 HNL
1000 MXN1442.99000 HNL
2000 MXN2885.98000 HNL
5000 MXN7214.95000 HNL
10000 MXN14429.90000 HNL