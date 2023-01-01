بيزو مكسيكي إلى روبية نيبالية

تحويل MXN إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٧٬٧٥٨٫٢٨ npr

1.00000 MXN = 7.75828 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:31 UTC
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MXN إلى NPR مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.062388.09121.433521.65790.956618.2007
1GBP1.1587511.2309102.0721.661041.921031.1084621.0894
1USD0.941350.812414182.9251.349451.560670.900517.1333
1INR0.01135190.009796970.012059110.01627310.01882030.01085920.206612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Mexican Peso / Nepalese Rupee
1 MXN7.75828 NPR
5 MXN38.79140 NPR
10 MXN77.58280 NPR
20 MXN155.16560 NPR
50 MXN387.91400 NPR
100 MXN775.82800 NPR
250 MXN1939.57000 NPR
500 MXN3879.14000 NPR
1000 MXN7758.28000 NPR
2000 MXN15516.56000 NPR
5000 MXN38791.40000 NPR
10000 MXN77582.80000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Mexican Peso
1 NPR0.12889 MXN
5 NPR0.64447 MXN
10 NPR1.28894 MXN
20 NPR2.57788 MXN
50 NPR6.44470 MXN
100 NPR12.88940 MXN
250 NPR32.22350 MXN
500 NPR64.44700 MXN
1000 NPR128.89400 MXN
2000 NPR257.78800 MXN
5000 NPR644.47000 MXN
10000 NPR1288.94000 MXN