ألف بيزو مكسيكي إلى روبية نيبالية

تحويل MXN إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٧٬٦٦٦٫٨٣ npr

1.00000 MXN = 7.66683 NPR

Mid-market exchange rate at 14:27
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.93171.360583.44250.7995520.88111.524274.9347
1 EUR1.073311.4602289.55880.85820.94561.6365.29641
1 CAD0.7350240.684826161.33220.587690.647631.120383.62712
1 INR0.01198430.01116580.016304610.009582070.01055940.01826740.0591389

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Nepalese Rupee
1 MXN7.66683 NPR
5 MXN38.33415 NPR
10 MXN76.66830 NPR
20 MXN153.33660 NPR
50 MXN383.34150 NPR
100 MXN766.68300 NPR
250 MXN1916.70750 NPR
500 MXN3833.41500 NPR
1000 MXN7666.83000 NPR
2000 MXN15333.66000 NPR
5000 MXN38334.15000 NPR
10000 MXN76668.30000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Mexican Peso
1 NPR0.13043 MXN
5 NPR0.65216 MXN
10 NPR1.30432 MXN
20 NPR2.60864 MXN
50 NPR6.52160 MXN
100 NPR13.04320 MXN
250 NPR32.60800 MXN
500 NPR65.21600 MXN
1000 NPR130.43200 MXN
2000 NPR260.86400 MXN
5000 NPR652.16000 MXN
10000 NPR1304.32000 MXN