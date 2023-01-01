بيزو مكسيكي إلى بولا بوتسواني

تحويل MXN إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٧٩٣٫١٤ bwp

1.00000 MXN = 0.79314 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:25 UTC
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MXN إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.957318.2218
1GBP1.1580811.2318102.1471.661641.920491.1086321.1015
1USD0.94010.81182182.9251.348951.559090.917.1306
1INR0.01133690.009789810.012059110.01626710.01880120.01085320.206579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Mexican Peso / Botswanan Pula
1 MXN0.79314 BWP
5 MXN3.96570 BWP
10 MXN7.93140 BWP
20 MXN15.86280 BWP
50 MXN39.65700 BWP
100 MXN79.31400 BWP
250 MXN198.28500 BWP
500 MXN396.57000 BWP
1000 MXN793.14000 BWP
2000 MXN1586.28000 BWP
5000 MXN3965.70000 BWP
10000 MXN7931.40000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Mexican Peso
1 BWP1.26081 MXN
5 BWP6.30405 MXN
10 BWP12.60810 MXN
20 BWP25.21620 MXN
50 BWP63.04050 MXN
100 BWP126.08100 MXN
250 BWP315.20250 MXN
500 BWP630.40500 MXN
1000 BWP1260.81000 MXN
2000 BWP2521.62000 MXN
5000 BWP6304.05000 MXN
10000 BWP12608.10000 MXN