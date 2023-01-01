100 بيزو مكسيكي إلى بولا بوتسواني

تحويل MXN إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ mxn
٧٨٫١٩ bwp

1.00000 MXN = 0.78191 BWP

Mid-market exchange rate at 12:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85741.077889.89981.463711.632910.943218.7795
1 GBP1.1663211.257104.8471.707071.90441.1000721.9018
1 USD0.92780.795545183.41051.358051.515040.875117.4239
1 INR0.01112350.009537710.011988910.01628150.01816360.01049150.208893

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Botswanan Pula
1 MXN0.78191 BWP
5 MXN3.90956 BWP
10 MXN7.81913 BWP
20 MXN15.63826 BWP
50 MXN39.09565 BWP
100 MXN78.19130 BWP
250 MXN195.47825 BWP
500 MXN390.95650 BWP
1000 MXN781.91300 BWP
2000 MXN1563.82600 BWP
5000 MXN3909.56500 BWP
10000 MXN7819.13000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Mexican Peso
1 BWP1.27891 MXN
5 BWP6.39455 MXN
10 BWP12.78910 MXN
20 BWP25.57820 MXN
50 BWP63.94550 MXN
100 BWP127.89100 MXN
250 BWP319.72750 MXN
500 BWP639.45500 MXN
1000 BWP1278.91000 MXN
2000 BWP2557.82000 MXN
5000 BWP6394.55000 MXN
10000 BWP12789.10000 MXN