500 بيزو مكسيكي إلى بولا بوتسواني

تحويل MXN إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

500 mxn
390.86 bwp

1.00000 MXN = 0.78173 BWP

Mid-market exchange rate at 12:48
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857451.077689.88441.463491.632850.943418.7805
1 GBP1.1662511.2569104.841.7071.904541.1002421.9054
1 USD0.9280.795608183.41171.35811.515270.875417.4281
1 INR0.01112540.009538330.011988710.01628190.01816610.01049490.208941

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Botswanan Pula
1 MXN0.78173 BWP
5 MXN3.90862 BWP
10 MXN7.81725 BWP
20 MXN15.63450 BWP
50 MXN39.08625 BWP
100 MXN78.17250 BWP
250 MXN195.43125 BWP
500 MXN390.86250 BWP
1000 MXN781.72500 BWP
2000 MXN1563.45000 BWP
5000 MXN3908.62500 BWP
10000 MXN7817.25000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Mexican Peso
1 BWP1.27922 MXN
5 BWP6.39610 MXN
10 BWP12.79220 MXN
20 BWP25.58440 MXN
50 BWP63.96100 MXN
100 BWP127.92200 MXN
250 BWP319.80500 MXN
500 BWP639.61000 MXN
1000 BWP1279.22000 MXN
2000 BWP2558.44000 MXN
5000 BWP6396.10000 MXN
10000 BWP12792.20000 MXN