20 بولا بوتسواني إلى بيزو مكسيكي

تحويل BWP إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

20 bwp
25.25 mxn

1.00000 BWP = 1.26268 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:28 UTC
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BWP إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079489.2691.467441.669090.9543518.468
1GBP1.1697311.2625104.4121.716371.952221.1163321.6007
1USD0.926450.792079182.70241.35951.546310.8841517.1095
1INR0.01120210.009577460.012091610.01643850.01869730.01069070.20688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Mexican Peso
1 BWP1.26268 MXN
5 BWP6.31340 MXN
10 BWP12.62680 MXN
20 BWP25.25360 MXN
50 BWP63.13400 MXN
100 BWP126.26800 MXN
250 BWP315.67000 MXN
500 BWP631.34000 MXN
1000 BWP1262.68000 MXN
2000 BWP2525.36000 MXN
5000 BWP6313.40000 MXN
10000 BWP12626.80000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Botswanan Pula
1 MXN0.79197 BWP
5 MXN3.95983 BWP
10 MXN7.91966 BWP
20 MXN15.83932 BWP
50 MXN39.59830 BWP
100 MXN79.19660 BWP
250 MXN197.99150 BWP
500 MXN395.98300 BWP
1000 MXN791.96600 BWP
2000 MXN1583.93200 BWP
5000 MXN3959.83000 BWP
10000 MXN7919.66000 BWP