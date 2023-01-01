100 بولا بوتسواني إلى بيزو مكسيكي

تحويل BWP إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

100 bwp
126.27 mxn

1.00000 BWP = 1.26267 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:27 UTC
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BWP إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079489.27291.467441.668960.954418.4678
1GBP1.1697311.26265104.4291.716571.95231.1163921.6031
1USD0.926450.791985182.7061.35951.546190.884217.1093
1INR0.01120160.009575910.01209110.01643770.0186950.01069090.206869

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Mexican Peso
1 BWP1.26267 MXN
5 BWP6.31335 MXN
10 BWP12.62670 MXN
20 BWP25.25340 MXN
50 BWP63.13350 MXN
100 BWP126.26700 MXN
250 BWP315.66750 MXN
500 BWP631.33500 MXN
1000 BWP1262.67000 MXN
2000 BWP2525.34000 MXN
5000 BWP6313.35000 MXN
10000 BWP12626.70000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Botswanan Pula
1 MXN0.79197 BWP
5 MXN3.95987 BWP
10 MXN7.91975 BWP
20 MXN15.83950 BWP
50 MXN39.59875 BWP
100 MXN79.19750 BWP
250 MXN197.99375 BWP
500 MXN395.98750 BWP
1000 MXN791.97500 BWP
2000 MXN1583.95000 BWP
5000 MXN3959.87500 BWP
10000 MXN7919.75000 BWP